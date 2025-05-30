شكرا لاهتمامكم بخبر إنريكي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: إثارة الجدل مهمة المدرب.. وأشعر أنني محظوظ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أقام لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الجمعة للحديث عن المباراة المصيرية ضد إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا.

ويلتقي الفريقان في نهائي نسخة 2024/25 من دوري أبطال أوروبا على ملعب “أليانز آرينا”.

وقال إنريكي، في تصريحات نشرتها شبكة “rmcsport” الفرنسية: “نحن فريق يخوض العديد من المباريات النهائية، التحفيز أمر مهم، ونحن معتادون عليه، كرة القدم عالمية، كل فريق يفعل أشياءً مختلفة، نحن جميعنا نعرف كرة القدم الإيطالية، إنه فريق متكامل للغاية”.



وعن الثناء الذي تلقاه، قال: “كان التناغم هو نفسه منذ اليوم الأول، أسلوبي في الحياة مُرضِ إلى حد ما، لم أتغير منذ اليوم الأول، لطالما سعيت لرؤية الجانب الإيجابي، لم أغير شيئًا”.



وواصل: “لدي دائمًا نفس الموقف، سواء فزت أم لا، لطالما كانت علاقتي باللاعبين رائعة، لدي فريق استثنائي، وهدفي هو تطويرهم فرديًا وجماعيًا”.

وسبق أن فاز لويس إنريكي مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، نسخة 2015، أمام يوفنتوس.

وعن مرور 10 سنوات على خوض النهائي وفوزه ضد فريق إيطالي، قال: “أخوض المباراة براحة بال نابعة من كوني أكبر بعشر سنوات، ولدي عشر سنوات إضافية من الخبرة، وأحاول أن أؤكد على الفرصة الرائعة التي لدينا لصنع التاريخ”.

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وشدد: “يمكننا تحقيق ما لم يحققه أحد في باريس سان جيرمان، نحن مستعدون، نريد أن نشاهد نهائيًا رائعًا، وبالطبع نسعى للفوز به”.

واسترسل: “قد يكون إنتر ميلان تحت ضغط أكبر (بعدما فشل في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة)، أو ربما نحن كذلك، من الصعب التنبؤ بذلك”.

واستأنف: “في الحياة الخبرة مهمة في بعض الأمور، لكنها نسبية في أمور أخرى، أحاول أن أؤكد أننا مررنا بمرحلة صعبة، حيث اضطررنا لخوض مباريات صعبة منذ البداية”.

وأوضح: “قد تكون هذه ميزة لنا، لأننا لعبنا عدة نهائيات سابقة، بما في ذلك على هذا الملعب، لسنا خائفين، سنخرج ونظهر أفضل ما لدينا من قوة”.

وسُئل إنريكي عن موقفه السابق تجاه عثمان ديمبلي عندما قرر استبعاده من مواجهة آرسنال في مرحلة الدوري، في سبتمبر الماضي، حيث قال: “لدي واحد من أفضل فرق كرة القدم في أوروبا، هدفنا توحيد الجهود من أجل المصلحة العامة”.

وأكد: “من المهم أن نتمتع بالشخصية اللازمة لتحقيق ذلك، أحيانًا نثير الجدل، لكن هذه مهمة المدرب، أتخذ القرارات دائمًا، ولكن أشعر بالارتياح للقرارات التي اتخذتها طوال مسيرتي المهنية”.

وأشار: “يتمتع إنتر بمهارات دفاعية وهجومية رائعة، كل شيء قابل للتغيير عن طريق تسجيل هدف واحد، علينا أن نتكيف مع المباراة النهائية، أنا متفائل”.

واستدرك: “دافعي الأكبر هو صنع التاريخ في باريس، سيكون من الرائع أن أحقق النجاح للمدينة وللبلاد، أن أكون الأول هو أمر مميز، أشعر أنني محظوظ لتواجدي هنا الآن، لكننا غدًا سنبذل قصارى جهدنا وأكثر لإسعاد الجماهير”.

ورد إنريكي على إشادة ديمبلي به، حيث قال: “نعرف كيفية التطور بهذه العقلية، لا يمكنك الاكتفاء باللعب على المستوى الفردي، ديمبيلي من أفضل لاعبي الموسم، إن لم يكن الأفضل، يسجل، يمرر، يدافع، إنه قائد، يقدم قدوة للآخرين، من الرائع سماعه يقول ذلك، يسعدني أن أمنحه ثقتي”.

