اسم غير متوقع.. جمهور يوفنتوس يختار مدربه الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت بعض المصادر الصحفية أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في مستقبل مدرب يوفنتوس الذي سيقود الفريق الموسم المقبل.

ويقود إيغور تيودور الفريق بشكل مؤقت حتى الاستقرار على مدرب آخر، بعدما فشلت مساعي النادي في إعادة أنطونيو كونتي مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قام موقع كالتشيو ميركاتو بعمل استفتاء لجمهور السيدة العجوز عبر موقع تويتر لمعرفة المدرب الذي يفضلونه، واختارت الأغلبية جيان غاسبريني، والذي من المتوقع أن يرحل عن أتالانتا هذا الصيف.

جاءت نتائج الاستفتاء لصالح غاسبريني بنسبة كبيرة وصلت إلى 51.5%، ثم حل تيودور في المركز الثاني بـ28.7%، وجاء روبرتو مانشيني ثالثًا بـ12.3%.