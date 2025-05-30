شوبير: بالأسماء.. 3 صفقات ستظهر في مران الأهلي خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد شوبير الإعلامي بقناة الأهلي، موعد انتظام صفقات القلعة الحمراء الجديدة، واللاعبين المعارين، في تدريبات الفريق، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بداية من 15 يونيو المقبل وحتى 13 يوليو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة “الأهلي”: “غدًا حمدي فتحي سيكون متواجدًا في المران، يوم 2 يونيو المقبل سيشارك تريزيجيه في التدريبات”.



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وتابع: “محمد علي بن رمضان سافر إلى تونس وسيعود بعد يومين، هناك اتصالات ومفاوضات مع نادي الخلود السعودي لأن عقد اليو ديانج ينتهي 30 يونيو المقبل”.

وأتم: “أحمد عابدين وكباكا وعبد الله بوستنجي ويوسف سيد عبد الحفيظ سيكونون متواجدين في المران غدًا، واختيار القائمة سيكون بناءًا على رغبة ريفيرو المدير الفني الجديد”.

