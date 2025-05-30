انتر ميلان ايضا سينظم مسيرة احتفالية في ميلانو بعد التتويج بلقب الابطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يعتزم نادي انتر ميلان تنظيم مسيرة احتفالية كبيرة لعشاقه في وسط مدينة ميلانو في حال نجح في الفوز على باريس سان جيرمان و التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا عندما يتقابلان غدا السبت في المانيا .

تقارير اعلامية قالت ان ادارة الانتر تعمل بهدوء و في صمت على تنظيم المسيرة الاحتفالية في حال عاد الفريق الى ايطاليا متوجا بلقبه الرابع في تاريخه.

الاحتفالية ستكون من خلال حافلة مكشوفة تقل اشبال المدرب سيمون انزاغي تجوب بهم الشوارع الرئيسية القريبة من مقر النادي في ميلانو .