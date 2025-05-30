إنريكي: أريد دخول تاريخ باريس وديمبلي أفضل لاعب بالموسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إنه يتوق لدخول تاريخ ناديه بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، معبراً عن تفائله بالفوز على إنتر ميلان في نهائي ميونيخ السبت.

وأبلغ المدرب الإسباني مؤتمراً صحفياً: “حافزي الأكبر دخول تاريخ باريس، سيكون من المذهل إسعاد مدينة ودولة، من المميز أن تكون الأول، أشعر بأنني محظوظ، غداً سنقدم كل ما لدينا لإسعاد الجمهور”.

كما بدا إنريكي سعيداً بمساعدة عثمان ديمبلي على التطور حتى أصبح “أفضل لاعب بالموسم” من وجهة نظره.

وأضاف: “كنا نعرف كيف نساعده في تطوير عقليته، لا يمكنه الاعتماد على المهارات الفردية فقط، كان من أفضل لاعبي الموسم، إن لم يكن الأفضل، يسجل ويمرر ويدافع.. إنه قائد، مثال لبقية اللاعبين، سعيد بمنحه الثقة”.

وحذر من أسلوب إنتر ميلان الذي يبدو معقداً رغم بساطته، موضحاً: “يترك مساحات ضيقة وتكون كثافة لاعبيه كبيرة، يملك مهارات هجومية ودفاعية، لكن كل شيء قد يتغير بهدف واحد، يجب التأقلم مع ظروف النهائي، أنا متفائل”.

وواصل: “لدي واحدة من أفضل التشكيلات في أوروبا، لكن من المهم الاحتفاظ بشخصية جماعية، واجهنا مباريات صعبة منذ بداية البطولة، ربما تكون ميزة الآن لأننا خضنا عدة نهائيات بالفعل، لا يوجد خوف، سنلعب بأقوى أسلحتنا”.

ويحلم لويس إنريكي برفع الكأس ذات الأذنين بعد غياب 10 سنوات منذ تتويجه الأخير مع برشلونة.