شكرا لاهتمامكم بخبر هل يرحل فيرنانديز عن مانشستر يونايتد صوب الهلال؟ أموريم يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- رد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ارتباط مواطنه برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بالرحيل عن الشياطين الحمر، إلى نادي الهلال السعودي.

ودخلت إدارة نادي الهلال السعودي ، برئاسة فهد بن نافل، في مفاوضات جادة مع الدولي البرتغالي، خلال الفترة الأخيرة، للتعاقد معه قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتسجيله في الفترة الاستثنائية.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي، مساء اليوم الجمعة: “أعتقد أن برونو فيرنانديز يريد البقاء في مانشستر يونايتد، هو يرفض الكثير من الأمور”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “يمكن للنادي أن يجد طرقًا أخرى لكسب المال، أشعر أنه يريد البقاء مع مانشستر يونايتد بكل تأكيد، لا أحد يعلم ما سيحدث”.

وتابع حديثه: “لديّ فكرة واضحة عمّا نريده، إمكانياتنا محدودة بعض الشيء، ولا يمكننا إنجاز كل شيء في صيف واحد، أستطيع إنجاز العمل دون الحاجة إلى البقاء في كارينجتون”.

واختتم تصريحاته: “سأبقى في مانشستر لفترة حتى يبقى الأطفال ويتعلموا الإنجليزية، لا أستطيع الانقطاع تمامًا”.