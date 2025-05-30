شكرا لاهتمامكم بخبر رونالدو يوقع على تجديد عقده مع النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- نجحت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة عبدالله الماجد، في التوصل إلى اتفاق مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده والبقاء مع العالمي.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر بنهاية الشهر المُقبل، وارتبط بالرحيل عن العالمي، خاصة نحو الغريم التقليدي الهلال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح سانتي أونا الصحفي بموقع “فوتو ميركاتو” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” مساء اليوم الجمعة، أن كريستيانو رونالدو سيبقى في النصر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق كافة التفاصيل بين الطرفين، موضحًا أن مصدر سعودي أخبره بأن رونالدو وقع بالفعل على عقده الجديد مع نادي النصر.

وبدأت مسيرة الدون مع النصر قبل عامين ونصف ولم تسفر عن أي ألقاب رسمي، وتوج رونالدو ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية للأندية، وفشل في الفوز بأي بطولة رسمية، كما لم ينجح النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المُقبل.