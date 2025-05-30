شكرا لاهتمامكم بخبر النصر يضع نجم مانشستر يونايتد ضمن أهدافه الصيفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سعودي 360 – يضع نادي النصر السعودي، أحد لاعبي مانشستر يونايتد ضمن أهدافه الصيفية من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات القادمة استعداداً للمنافسة في بطولات الموسم الجديد 2025-26.

وأوضح المصدر ذاته أن النصر يضع جارناتشو كخيار بديل حال فشل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول.

ويسعى نادي النصر، للحصول على خدمات لويس دياز خلال انتقالات الصيف، حيث يعد اللاعب خياراً رئيسياً على طاولة إدارة النادي العاصمي لتدعيم مركز الجناح.

ويجيد جارناتشو صاحب الـ20 عاماً، اللعب بمركزي الوسط المهاجم، والجناح، وعقده ممتد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028، بينما قيمته السوقية تبلغ 45 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

وخاض جارناتشو، 144 مباراة رفقة فريق مانشستر يونايتد منذ تصعيده وسجل 26 هدفاً وصنع 22 تمريرة حاسمة لزملائه.