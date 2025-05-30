بعد أرنولد… الريال يواجه قيودًا في التعاقد مع لاعبين من خارج أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– وفقًا لتقرير صحفية إسبانية، يواجه ريال مدريد قيودًا في عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمكن تسجيلهم للموسم المقبل، حيث يقتصر العدد على ثلاثة فقط.

ويضم ريال مدريد حاليًا ثلاثة لاعبين يُحسبون ضمن هذا الحد بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي:

جود بيلينغهام

إندريك

ألكسندر أرنولد

في المقابل، اللاعبون فينيسيوس جونيور، رودريغو، وميليتاو قد حصلوا على الجنسية الإسبانية، وبالتالي لا يُعتبرون من اللاعبين الأجانب غير الأوروبيين.

الخلاصة: ريال مدريد لا يمكنه التعاقد مع أي لاعب جديد من خارج الاتحاد الأوروبي إلا في حال حصول لاعب جديد على الجنسية الإسبانية.