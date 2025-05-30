عاجل ورسميا .. فاييخو يغادر ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن ريال مدريد مساء اليوم الجمعة في بيان رسمي رحيله لاعبه خيسيوس فاييخو عن صفوف بعد انتهاء عقده مع النادي.

البيان:

“يعلن النادي أن خيسيوس فاييخو انهى مسيرته مع ريال مدريد

“دافع فاييخو عن قميصنا لمدة 5 مواسم ، وخلال هذه الفترة فاز بكأس اوروبا مرتين ، كأس العالم للاندية 4 مرات، وكأس السوبر الاوروبي 3، و لقب وحيد بالدوري الاسباني وكأس ملك اسبانيا، ولقبين لكأس السوبر الاسباني.

مع المنتخب الاسباني فاز بالميدالية الفضية في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020 وكان بطل اوربا تحت الـ 21 عاما وتحت الـ 19 عاما

يتقدم نادي ريال مدريد بالشكر الى فاييخو على احترافيته والتزامه وعمله ، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.