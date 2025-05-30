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شكرا لاهتمامكم بخبر من سيتوج بنهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي و انتر ميلان الايطالي غدا السبت في نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونيخ الالمانية .
الفريقان يمتلكان حظوظا للفوز بالمباراة و التتويج باللقب القاري الاغلى و الاهم على صعيد الاندية غير انها تختلف نسبها بين الناديين .
شبكة اوبتا المختصة و اعتمادا على الذكاء الاصطناعي لكومبيوتر خارق رصدت احتمالات الفوز لكل فريق من الفريقين حيث جاءت على النحو التالي :
1- احتمالات فوز باريس سان جيرمان : 44,6 % .
2- احتمالات فوز انتر ميلان : 29 %.