من سيتوج بنهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي و انتر ميلان الايطالي غدا السبت في نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونيخ الالمانية .

الفريقان يمتلكان حظوظا للفوز بالمباراة و التتويج باللقب القاري الاغلى و الاهم على صعيد الاندية غير انها تختلف نسبها بين الناديين .

شبكة اوبتا المختصة و اعتمادا على الذكاء الاصطناعي لكومبيوتر خارق رصدت احتمالات الفوز لكل فريق من الفريقين حيث جاءت على النحو التالي :

1- احتمالات فوز باريس سان جيرمان : 44,6 % .

2- احتمالات فوز انتر ميلان : 29 %.