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من سيتوج بنهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا ؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي و انتر ميلان الايطالي غدا السبت في نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونيخ الالمانية .

الفريقان يمتلكان حظوظا للفوز بالمباراة و التتويج باللقب القاري الاغلى و الاهم على صعيد الاندية غير انها تختلف نسبها بين الناديين .

شبكة اوبتا المختصة و اعتمادا على الذكاء الاصطناعي لكومبيوتر خارق رصدت احتمالات الفوز لكل فريق من الفريقين حيث جاءت على النحو التالي :

1- احتمالات فوز باريس سان جيرمان : 44,6 % .

2- احتمالات فوز انتر ميلان : 29 %.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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