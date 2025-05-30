اصعب عقبة تجاوزها انتر ميلان و باريس سان جيرمان قبل بلوغ النهائي الاوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لم يكن طريق باريس و لا ميلان نحو ميونيخ سهلا مفروشا بالورود بل كان شاقا احتاج لجهود مضنية خاصة في الادوار الاقصائية التي جعلتهما قاب قوسين او ادنى من الخروج .

انتر ميلان و باريس سان جيرمان سيخوضان غدا السبت نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونيخ الالمانية ، و وحده التتويج بصاحبة الاذنين سيعوض تلك المشقة .

العقبة الاقوى و الاصعب التي مر بها الفريقان قبل بلوغ المباراة النهائية كادت تعصف بآمال و احلام عشاق الناديين غير ان اصرارهما جعلهما يتجاوزانها بسلام و كانت ضد :

ليفربول

وجد باريس سان جيرمان نفسه في مواجهة اقوى و اصعب منافس بعد الدور الاول و هو ليفربول متصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز و متصدر ترتيب الدور الاول للبطولة حيث تقابلا الفريقان في الدور الثمن النهائي ، و زادت متاعب الفرنسيين بعد الخسارة في حديقة الامراء بهدف نظيف في لقاء الذهاب حيث توقع الجميع اقصائه بخسارة تاريخية على الانفيلد رود في نزال الاياب غير ان المدرب لويس انريكي جهز الفريق الذي لا يقهر و صنع المفاجأة و عاد بورقة التأهل للدور الربع النهائي و لو بركلات الترجيح.

برشلونة

شكل برشلونة في الدور قبل النهائي اصعب عقبة لانتر ميلان باعتباره المرشح الاقوى للفوز بلقب البطولة بعد انتصاراته الكاسحة محليا و قاريا .

انتر و رغم تعادله في اسبانيا بثلاثة اهداف لمثلهم وجد نفسه قاب قوسين او ادنى من الاقصاء في لقاء الاياب بايطاليا عندما تخلف في النتيجة قبيل لحظات من نهاية المباراة قبل ان يدرك التعادل و يخطف هدف الفوز و التأهل للنهائي في الوقت الاضافي للمباراة صانعا مفاجأة سعيدة لعشاقه و مؤلمة لمحبي برشلونة .