السعودية تهزم الأردن ودياً قبل مواجهتي البحرين وأستراليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاز منتخب السعودية على الأردن 2-0 اليوم الجمعة في مباراة ودية استعداداً لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل المدافع حسان التمبكتي الهدف الأول للمنتخب السعودي، قبل أن يعزز مهند آل سعد التقدم بهدفٍ ثانٍ.

أشرك المدرب هيرفي رونار جميع اللاعبين في المعسكر خلال مجريات المباراة، باستثناء الثنائي متعب الحربي ومحمد بكر الذي أجرى تدريبات خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويحل الأخضر ضيفاً على البحرين، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره العماني يوم الخميس 5 يونيو المقبل، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 10 نقاط في المجموعة الثالثة، فيما يتواجد منتخب الأردن في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.