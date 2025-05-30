محمد شريف يعلق على انتقال زيزو إلى الأهلي ويؤكد: لا يوجد لاعب يستحق 100 مليون

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الأسبق، على انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى صفوف الأهلي في الفترة المقبلة، موضحًا رأيه في موقفه من المشاركة أساسيًا حال العودة إلى الأحمر.

وقال محمد شريف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “كنت أفضل أن تُلعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ولا يوجد داعٍ أن ينسحب الأهلي من المباراة من أجل متعة الجماهير”.

وبسؤاله إذا عدت للأهلي، هل ستضمن أن تكون أساسيًا في ظل المهاجمين الحاليين؟، أوضح: “لست غريبًا على النادي، وقد حققت نجاحات مع الفريق، وبالتأكيد ستكون هناك منافسة قوية”.



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وعن رأيه في انضمام زيزو إلى الأهلي وهجوم جمهور الزمالك عليه: “قد يكون زيزو حسبها بشكل مختلف، وربما يحب أن يكون متواجدًا في الأهلي أو يشارك في كأس العالم للأندية، وربما يحصل على أموال أكثر”.

وواصل: “زيزو قد تكون حساباته مختلفة عن الجميع، وربما حدثت معه أمور غير جيدة في الزمالك ويحاول الرد عليها لذلك انتقل إلى الأهلي”.

وزاد: “لا يوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على 100 مليون جنيه في الموسم، وأعلى لاعب يستحق من 60 إلى 70 مليونًا، وحاليًا أفضل لاعب في مصر إمام عاشور، وأنا لا أجامل، هذا يظهر للناس”.

واختتم: “لست لاعبًا ماديًا، فلا تهمني الأموال ولم أترب على ذلك، الأموال غاية ومهمة ولكن ليست الشيء الذي يستحق أن تموت لأجلها، أهم شيء نفسيتك وراحتك”.

