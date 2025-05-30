برشلونة يجهز بدائل دياز وراشفورد تحسبًا لفشل المفاوضات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي خوان مارتي أن إدارة نادي برشلونة وضعت خيارات بديلة على الطاولة في حال تعثر التعاقد مع لويس دياز (ليفربول) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

وبحسب التقرير، فإن النادي الكتالوني يراقب عن كثب وضع كل من كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ، وغابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال، تمهيدًا للتحرك نحو أحدهما إذا فشلت مفاوضات دياز وراشفورد، خاصة في ظل المطالب المالية المرتفعة من أنديتهما.

يأتي ذلك ضمن خطة برشلونة لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة في إحداث تغييرات نوعية على التركيبة الهجومية للفريق.