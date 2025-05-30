شكرا لاهتمامكم بخبر رسميًا.. ليفربول يعلن صفقته الصيفية الأولى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي ليفربول، في بيان رسمي منذ قليل، أولى صفقاته الصيفية لعام 2025 من أجل دعم صفوف الفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، ومواصلة المشوار الذي وُضع أساسه قبل عام.

وتمكن ليفربول مؤخرًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 2024/25، في الموسم الأول للمدرب آرني سلوت في ملعب “الأنفيلد”.

ويسعى ليفربول إلى حسم أكثر من صفقة خلال الصيف من أجل دعم صفوف الفريق قبل منافسات الموسم المقبل.



وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا منذ قليل، للإعلان عن أولى صفقاته المتمثلة في اللاعب جيريمي فريمبونج، قادمًا من باير ليفركوزن.



وتشير التقارير الصحفية إلى أن القيمة المالية لتلك الصفقة تبلغ 35 مليون يورو.

وأفاد ليفربول أن اللاعب الهولندي وقع عقدًا طويل الأمد مع النادي، في مركز التدريبات اليوم الجمعة، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وقال فريمبونج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “كان الأمر سهلاً للغاية، جاء ليفربول وأعرب عن اهتمامه، وبالطبع كان الأمر واضحًا بالنسبة لي”.

وأضاف: “كان الأمر بالنسبة لي أشبه بـ(نفذوا ما تريدون)، وكذلك قلت ذلك لوكلائي”، ووجه رسالة حماسية لجماهير ليفربول: “سأبذل قصارى جهدي وسأقدم كل ما لدي، آمل أن نفوز معًا ونحتفل معًا، ونحقق كل شيء”.

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ووجه رسالة حماسية لجماهير ليفربول، حيث قال: “سأبذل قصارى جهدي وسأقدم كل ما لدي، آمل أن نفوز معًا ونحتفل معًا ونحقق كل شيء”.

وأفاد: “أنا متحمس جدًا لوجودي هنا، شكرًا لكم على استقبالكم لي، ولن أخذلكم، وسأمنحكم الطاقة التي تحتاجونها”.

وأكد: “كلاعب كرة قدم، كطفل، ترغب دائمًا في اللعب مع أفضل الفرق، عندما حاول ليفربول ضمي في سن أصغر، كان الأمر صعبًا بسبب طبيعة التنقل وكل تلك الأمور، اضطررت إلى اتخاذ مسار مختلف”.

وأشار: “انظروا إليّ الآن، لقد نجح الأمر بشكل رائع، أعتقد أن هذا هو أفضل ملعب (الأنفيلد) لعبت فيه عندما كنت مع ليفركوزن، الأجواء، الجماهير، والفريق أيضًا، كل شئ رائع، لا داعِ للحديث كثيرًا عن جودة ليفربول، لقد فازوا بالدوري”.

واختتم: ” بالنسبة لي كان اللعب ضد ليفربول عندما كنت في ليفركوزن صعبًا للغاية، كيف لي أن أقول ذلك؟ من الواضح أن ليفركوزن كان لا يزال جيدًا، ولكن كما ترى، ليفربول في مستوى آخر”.

ويُعد فريمبونج بديل ترينت ألكسندر أرنولد الذي رحل رسميًا عن ليفربول وانضم إلى ريال مدريد، اليوم.

