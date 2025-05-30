تفاصيل عرض بايرن ميونخ الجديد لتجديد عقد ساني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي فلوريان بليتنبيرغ عن تفاصيل العرض الجديد الذي قدمه نادي بايرن ميونخ لتجديد عقد لاعبه ليروي ساني.

وصل عرض البافاري الجديد إلى حوالي 10 ملايين يورو راتب ثابت، بالإضافة إلى 5.5 ملايين يورو كمكافآت متغيرة.

وأكد بليتنبيرغ أن أولي هونيس، يدعم بقوة هذا العرض، معبراً عن رغبته الكبيرة في بقاء ساني ضمن صفوف الفريق.

كما أوضح أن المفاوضات مع اللاعب لا تزال مستمرة، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكن التوقعات تشير إلى حسم الأمر في غضون 7 إلى 10 أيام، وربما أقل، وليس بعد شهرين كما كان متوقعًا سابقًا.