محمد شريف: وسام أبو علي لا يقارن بي.. ورونالدو نطق اسمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي السابق، عن تعرضه للظلم مع منتخب مصر وأصعب لحظاته مع الفراعنة، واصفًا أحد لاعبي الأهلي بأنه أفضل من أحمد سيد زيزو صفقة الأحمر المحتملة.

وقال محمد شريف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “لست مظلومًا هذا الموسم لأنني تعرضت لإصابات كثيرة، قبل ذلك كانت هناك فترات كان يجب أن أحصل فيها على فرصة أكبر مع منتخب مصر”.

وبسؤاله عن أصعب لحظة مرت عليه مع منتخب مصر؟، أجاب: “في مباراة الكاميرون، عندما قام كيروش بإشراكي في الملعب ثم استبدلني، شعرت أنني لو لم أشارك لكان أفضل، وكان موقفًا فيه ظلم بالنسبة لي”.



وأكمل: “لست طفلًا صغيرًا ليُعاملني بهذه الطريقة، وفي تلك الفترة، كنت هدّاف الدوري وهدّاف إفريقيا وأقدّم موسمًا استثنائيًا، استغربت من هذا التصرف، وقد اعتذر لي بعد ذلك”.



وبسؤاله.. من أفضل أنت أم وسام أبو علي؟، أجاب: “كل لاعب يرى نفسه الأفضل، ووسام لاعب جيد، لكن عندما يصل لما وصلتُ إليه يمكن حينها مقارنتني به، أنا واثق من إمكاناتي”.

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أكثر مدرب لعبت معه وكان مؤمنًا بك؟: “هناك مدربون كثيرون، لكن موسيماني كان جيدًا معي، وكان يحبني وساعدني كثيرًا”.

من يشارك زيزو أم حسين الشحات أساسيًا مع الأهلي؟: “اللاعبان مختلفان، وكلٌّ منهما له خصائصه، ومن وجهة نظري، أنا لعبت مع حسين وهو أفضل من زيزو، ولعبت مع زيزو في المنتخب ولكن ليس كثيرًا، وكنت أحب اللعب مع حسين ومعلول وأفشة، والشحات مفيد جدًا في مركزه”.

وعن موقف جمعه بـ كريستيانو رونالدو في إحدى المباريات: “كنا نواجه النصر في الرياض ورونالدو أحرز هدفًا، قلت للحكم الهدف تسلل، رونالدو قرأ اسمي من على القميص وناد علي وقال (شريف نو نو.. جول)”.

واختتم: “مجموعة الأهلي ليست صعبة في كأس العالم للأندية، وأول مباراة ستمثل فارقًا مع الفريق، وأرى إنتر ميامي أضعف فريق في المجموعة، أنا أشجع الأهلي، أسمي مرتبط به حتى الآن، بعد شهرين ممكن ألعب في الخارج وأشجع الأهلي أيضًا”.

