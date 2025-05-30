الخيار الأول لبرشلونة في مركز حراسة المرمى

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– كشف الصحفي ميغيل سانز أن نادي برشلونة قدم عرضًا رسميًا لخوان غارسيا حارس إسبانيول لتأمين مركز حراسة المرمى على المدى البعيد.

النادي الكتالوني أصبح أكثر اقتناعًا بأن غارسيا هو الخيار الأول لتعزيز هذا المركز، فيما يُنتظر قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة بشأن قبول العرض أو التوجه لأحد العروض الإنجليزية.

وأشار التقرير إلى أن توقيع خوان مع برشلونة قد يثير فوضى كبيرة داخل النادي، خاصة في استمرار الحارس مارك أندريه تير شتيغن.