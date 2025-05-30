أموريم: فرنانديز والهلال؟ يمكن ليونايتد كسب المال بطرق أخرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، عن ثقته في بقاء برونو فرنانديز بالنادي، في ظلّ تقارير ترجّح رحيله إلى الهلال السعودي.

جاء ذلك بعدما أوردت صحيفة DAILY MAIL البريطانية أن ميغيل بينيو، وكيل أعمال النجم البرتغالي، أجرى “محادثات إيجابية” مع الهلال في فندق بالرياض مساء الخميس.

وأضافت أن “مصادر سعودية أبلغت النجم البرتغالي أنها فرصة لمرة واحدة، وأن الهلال حريص على ضمّ اللاعب للمشاركة في كأس العالم للأندية”.

إذا وافق فرنانديز (30 عاماً) على العرض، فإن الهلال مستعدّ لإبرام “عقد بقيمة نحو 65 مليون جنيه إسترليني سنوياً”، وتقديم عرض رسمي ليونايتد “في حدود 100 مليون جنيه إسترليني”، بحسب الصحيفة.

فرنانديز “يرفض أموراً كثيرة”

أموريم سُئل هل أن فرنانديز خاض آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد، فأجاب: “لا أعتقد ذلك. لست متأكداً. أعتقد بأن برونو يريد البقاء. إنه يرفض أموراً كثيرة”.

وأضاف: “يمكن للنادي إيجاد طرق أخرى لكسب المال. أشعر بأنه يريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد، ومَن يدري ما قد يحدث”.

بعد آخر مباراة ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام أستون فيلا، أقرّ فرنانديز بأن النادي قد يتخلّى عنه من أجل موازنة حساباته، قائلاً: “إذا كان النادي يعتقد بأن الوقت حان للانفصال، لأنه يريد جني بعض الأرباح، فهذا هو الواقع”.