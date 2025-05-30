هدف كوندي ضد ريال مدريد يحمل رسالة هامة.. ماذا قال فليك؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أن كوندي يجسد تمامًا فلسفة فريقه في كرة القدم الحديثة التي تعتمد على القدرة البدنية الذهنية العالية، والجاهزية المستمرة طوال المباراة.

جاء ذلك خلال حديثه عن تصريحات خوليو توس، مدرب اللياقة، الذي وصف القدرة على تقديم جهد متكرر طوال 90 دقيقة بأنها مفتاح النجاح في كرة القدم الحديثة.

وقال فليك:”نعم، أتفق تمامًا مع خوليو. وبالأخص في نهائي كأس الملك، كان هدف كوندي في الدقائق الأخيرة هو المثال الأمثل على ذلك. الضغط الذي مارسه في الدقيقة 116، كلاعب يلعب كظهير أيمن، عندما استخلص الكرة من أمام منطقة ريال مدريد ثم سجل بنفسه، يُظهر كل شيء عن فلسفتنا.”

وأضاف:”هذا هو كوندي، هذا هو أسلوبنا. هو لاعب مذهل، دائمًا جاهز ومركز. حتى عندما تعرض للإصابة في نهاية الموسم، شعرنا بغيابه كثيرًا. لكن هذا الهدف بجودته وتركيزه يعكس ما نعمل عليه يوميًا: فريق مركز، قادر بدنيًا، وجاهز ذهنيًا حتى اللحظة الأخيرة.”

يبدو أن هدف كوندي في نهائي كأس الملك لم يكن مجرد نقطة في النتيجة، بل كان رسالة واضحة عن فلسفة برشلونة تحت قيادة فليك التي تركز على القوة البدنية والتركيز الذهني المستمر.