لاوتارو: لقب دوري الأبطال ينقصني ويمكننا إيذاء سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدا لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان متعطشاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وإضافته إلى سيرته الذاتية التي تشمل كأس العالم وكوبا أميركا مرتين مع الأرجنتين.

لاوتارو قال في مؤتمر صحفي عشية مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال في ميونيخ: “حققت أهدافاً مهمة بمسيرتي، الفوز بالمونديال وكوبا أميركا، الكثير من الألقاب مع إنتر، هذا اللقب ما ينقصني”.

وأضاف: “سعيد بالتمكن من خوض نهائي جديد رغم صعوبة الأمر (بعد خسارة نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي)، سنحاول جلب الكأس إلى ميلانو”.

وتابع: “يجب أن نلعب مباراة مثالية والتركيز في التفاصيل، يجب الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، نحن في حالة تركيز وحصلنا على راحة كافية ونعرف ما يتوجب فعله أمام سان جيرمان”.

وامتدح مدربه سيموني إنزاغي الذي ربما يخوض مباراته الأخيرة مع إنتر، قائلاً: “ساعدنا على التحسن بالعمل اليومي، تعاملنا هذا الأسبوع بشكل طبيعي، مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا، ليس من أجل سيموني فقط، بل للجماهير ولعائلاتنا”.

وواصل: “أعتقد أننا تطورنا كفريق، واجهنا منافسين أقوياء وفي ملاعب صعبة وفزنا، نركز في لعبنا وأسلوبنا فقط، هدفي الشخصي تحقيق اللقب بعد غياب 15 عاماً وإسعاد جمهورنا، نحترم سان جيرمان لكننا نقدر على إلحاق الضرر به”.