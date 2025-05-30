ماذا قال لاوتارو مارتينيز عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، أنه لا يضع الفوز بجائزة الكرة الذهبية على رأس أولوياته في الوقت الحالي، مشددًا على أن الأهداف الجماعية للفريق تأتي أولاً.

وفي تصريحاته حول إمكانية الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، قال لاوتارو:

“لا أهتم بالجوائز الفردية الآن، فهي تأتي لاحقًا. لكن هذا لا يعني أنني لا أود تحقيقها يومًا ما. الأهم بالنسبة لي هو إنتر ميلان. هدفنا هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد 15 عامًا من الغياب.”