تصريح فليك حول تحول رافينيا مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أن الحديث الذي دار بينه وبين رافينيا خلال الصيف الماضي كان له دور كبير في بقاء اللاعب مع الفريق.

وقال فليك في حديثه عن رافينيا:” عندما رأيته لأول مرة في الملعب، لاحظت فورًا ديناميكيته. يلعب على الجهة اليمنى، يرسل تمريرات دقيقة، يصنع الأهداف.. يمتلك جودة عالية، ولكنه أيضًا يتمتع بعقلية ممتازة.”

وأضاف:”البرازيليون يحتاجون إلى الثقة، ورافينيا وجدها هنا معنا، هو ليس فقط مهاجمًا تقليديًا، بل يساهم كثيرًا في الضغط والدفاع، ويبدأ الهجمات بشكل فعال. وما زال لديه إمكانيات أكبر بكثير يمكن أن يظهرها.”