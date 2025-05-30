أيمن الرمادي يشكر 5 أساطير زمالكاوية.. ويوضح موقف ناصر منسي من مواجهة فاركو

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، قبل مواجهة فاركو غدًا في ختام منافسات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي وجه الرمادي عدة رسائل لرموز الزمالك، قائلًا: “أشكر كل من يقف بجوار الفريق بهدف واحد فقط، وهو دعم نادي الزمالك، ومنهم الكابتن أحمد عبد الحليم، وأشرف قاسم، وجمال عبد الحميد، وإسماعيل يوسف، وتامر عبد الحميد (دونجا)، وغيرهم ممن يُقدّمون حبهم للنادي دون انتظار مقابل”.

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وأضاف: “نادي الزمالك مُقبل على مرحلة إيجابية، ويجب أن يدرك الجميع أنه لا فضل لأحد على النادي سوى جماهيره، الجمهور هو الحلقة الأقوى، ويستحق منا جميعًا أن نعمل من أجله، فهو لا ينتظر مكسبًا ماديًا أو شهرة، فقط يريد أن يرى الزمالك في أفضل حال”.



واستكمل: “حين توليت المهمة واجهت صعوبات عديدة، وإذا كسبت حتى 5% من حب جماهير الزمالك، فأنا أعتبر نفسي قد ربحت الكثير، نحتاج إلى العمل بإخلاص خلال الفترة القادمة”.

واستمر:”مباراة الغد مصيرية بالنسبة لنا، ونرغب في الاستمرار على النهج الذي بدأناه، نواجه ظروفًا صعبة، ولكن أحيانًا النجاح يولد من رحم المعاناة”.

وتابع: “سنختار التشكيلة الأنسب حسب مصلحة الفريق، قد نريح بعض اللاعبين إذا كان ذلك الأفضل، وهناك احتمالية لوجود ناصر منسي، لكنه قد لا يبدأ اللقاء، في حين يحتاج محمود بنتايج لعدة أيام إضافية”.

وأردف: “رغبنا في تغيير الأجواء الذهنية للاعبين، والتدريب على ملعب أفضل تجهيزًا، وهي خطوات اجتهدنا فيها للوصول إلى أفضل حالة ممكنة، وكل الأندية لديها مشاكل، ولكن يتم تضخيم الأمور عندنا، يجب أن نتحلى بالحذر ونتعامل مع الأمور داخليًا”.

وأتم رسالته للجماهير: “أنتم الحلقة الأقوى في هذا الكيان، وقد تخطئون أحيانًا بدافع الغيرة والحب، لكنكم تظلون العنصر الأهم و95% منكم من الطبقات البسيطة، وكل همّكم هو فرحة الزمالك، وأنا أقدّر ذلك كثيرًا”.

