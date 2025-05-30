رغم رغبة اللاعب.. انتقال راشفورد إلى برشلونة يبدو معقدًا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لا يزال ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، ويضع برشلونة كخيار أول وأوحد في هذه المرحلة، بحسب الصحفي بن جاكوبس.

رغم رغبة اللاعب الواضحة، فإن إتمام الصفقة يبدو معقدًا في ظل الظروف المالية التي يمر بها برشلونة.

يُقدّر مانشستر يونايتد قيمة راشفورد بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يصعب على برشلونة دفعه في الوقت الراهن، نظرًا لأزمته الاقتصادية وسعيه لتقليص النفقات.

وتؤكد التقارير أن برشلونة مهتم بخدمات اللاعب، لكن أي مفاوضات ستتطلب حلولًا مالية مبتكرة، خاصة في ظل حاجة اليونايتد للمال، وحرص النادي الكتالوني على ضبط ميزانيته.