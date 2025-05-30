ديمبيلي ضد مارتينيز.. من يتفوق على الآخر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مواجهة خاصة سوف تجمع غدًا ما بين عثمان ديمبيلي ولاوتارو مارتينيز في نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث من المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي البطولة الأوروبية على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

ويعتبر كلا النجمين أهم عنصرين في طرفي النهائي، حيث يقدم ديمبيلي هذا الموسم أداءً كبيرًا جعله ضمن أبرز المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية.

بينما مارتينيز تمكن هذا الموسم أن يصل للقب الهداف التاريخي للأفاعي في دوري أبطال أوروبا.

ونرصد لكم في السطور التالية، مقارنة رقمية لأداء اللاعبان في النسخة الحالية من دوري الأبطال.