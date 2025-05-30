بيدريرول: الريال وضع خطة بديلة لصفقة كاريراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الإعلامي جوسيب بيدريرول أن ريال مدريد لم يحسم بعد صفقة التعاقد مع ألفارو كاريراس، رغم التقارير التي تفيد بتوقيعه الرسمي، وأوضح أن بنفيكا لا يزال متمسكًا بشرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو، ما يعقّد المفاوضات.

وأكد بيدريرول أن النادي الملكي أعد خطة بديلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق، حيث يأتي أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن كخيار ثانٍ، مشيرًا إلى وجود “خطة ثالثة” ستُكشف يوم الاثنين المقبل.

ورغم أن المؤشرات توحي بقرب إعلان الصفقة، إلا أن ريال مدريد ينتظر موافقة بنفيكا وليفربول لاستكمال إجراءات ضم كاريراس وأرنولد قبل نهاية يونيو، تحضيرًا لكأس العالم للأندية المقبلة.