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وكيل فيرنانديز يضع شروطه أمام الهلال

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قام ميغيل بينيو، وكيل أعمال النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بزيارة العاصمة السعودية الرياض لعقد مفاوضات حاسمة مع إدارة نادي الهلال، وفقاً لتقارير شبكة “TALK SPORT”.

التقارير تشير إلى أن بينيو قدم شروط موكله خلال اجتماعات سابقة مع مسؤولي الهلال، حيث يسعى الطرفان لوضع اللمسات النهائية على الصفقة.

كما أوضحت أن إدارة الهلال طلبت من وكيل فيرنانديز تحديد موعد نهائي للرد على العروض المقدمة، وذلك لتوفير الوقت الكافي للنادي للبحث عن بدائل في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

الهلال يأمل في إقناع فيرنانديز بالانضمام إلى صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، مما يعكس طموحات النادي في تعزيز تشكيلته بأسماء بارزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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