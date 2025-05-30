الشيء الذي افتقده برشلونة ومنعه من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى النجم البرازيلي رافينيا حزنه العميق بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام إنتر ميلان، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد النضج في اللحظات الحاسمة.

وقال رافينيا :”3 دقائق فقط… كنا واثقين بأننا قادرون على الفوز بدوري الأبطال، لكن هذه هي كرة القدم. الفريق الأفضل أو المرشح لا يفوز دائمًا، ولهذا السبب الناس يعشقون هذه اللعبة”.

هذا وقد أضاف: ” افتقدنا النضج للتعامل بشكل أفضل مع اللحظات الأخيرة من المباراة.”

وكان برشلونة قد خسر إياب نصف النهائي أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في لقاء مثير حسمه الفريق الإيطالي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليُنهي أحلام النادي الكتالوني.