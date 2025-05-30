أولى خطوات ريال مدريد نحو التعاقد مع خوان غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد تواصل بالفعل مع المقربين من الحارس الإسباني الشاب خوان غارسيا، وأبلغهم بشكل مباشر باهتمامه بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يُعد كل من صبر اللاعب على اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، إلى جانب احتمالية رحيل الحارس أندري لونين عن صفوف الميرينغي، عاملين رئيسيين في تسريع أو تأجيل إتمام الصفقة.

ويحظى خوان غارسيا باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من أبرزها برشلونة وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ما يعكس التنافس القوي على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي.

يُذكر أن الشرط الجزائي في عقد الحارس مع إسبانيول يبلغ 25 مليون يورو، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية حسم الصفقة في حال قرر ريال مدريد تفعيل البند.