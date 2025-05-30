المتضررون من تعاقد الهلال مع رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من جانب بعض المسؤولين في دوري روشن السعودي، أصبح انتقال النجم الأيقوني كريستيانو رونالدو إلى صفوف الهلال قريبًا جدًا.

في البداية، كان هناك تخوف داخل أروقة الهلال من أن يؤدي انضمام لاعب بهذا الحجم إلى إرباك الخطط الاستراتيجية للنادي، خاصة فيما يتعلق بتشكيلة الفريق وأسلوب اللعب المعتمد.

ومع ذلك، أعادت إدارة الهلال النظر في الأمر من جديد، إذ تسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتجديد الفريق بشكل شامل، وإذا تمت الصفقة وانضم رونالدو لصفوفها سيفتح ذلك باب الرحيل أمام مجموعة من اللاعبين الحاليين، وهم:

-مالكوم فيليبي

-خاليدو كوليبالي

-رينان لودي

-ألكساندر ميتروفيتش

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الخطة الاستثمار في عقود جديدة للاعبين سعوديين، مما يعزز من قوة الفريق على الصعيدين المحلي والدولي.