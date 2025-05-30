رافينيا يكشف تقييمه لموسم برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف النجم البرازيلي رافينيا عن تقييمه لموسم برشلونة، مؤكدًا أنه يمنحه 9 من 10، رغم النجاحات التي حققها الفريق.

وقال رافينيا:”أُقدّر كثيرًا ما قدمناه هذا الموسم، لكنني أيضًا أفكر فيما لم نحققه. ولهذا السبب أعطيه 9. أعتقد أننا افتقدنا شيئًا ما.”

وكان برشلونة قد أنهى موسمه بتحقيق ثلاثية محلية، حيث توّج بلقب الدوري وكأس الملك، بالإضافة إلى السوبر الإسباني، في حين توقف مشواره الأوروبي عند نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات رافينيا تعكس طموحًا كبيرًا لدى لاعبي البلوغرانا، خاصة مع تطلّع الفريق للعودة بقوة إلى القمة الأوروبية في الموسم المقبل.