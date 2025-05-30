طاهر أبو زيد يوضح موقفه من تولي رئاسة بيراميدز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف طاهر أبو زيد لاعب النادي الأهلي السابق، موقفه حال عُرض عليه تولي رئاسة فريق نادي بيراميدز خلال الفترة القادمة.

وقال أبو زيد خلال تصريحات عبر برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر 1”: “أولًا، أنا سعيد بما يقدمه بيراميدز، هو أعطى منافسة ومتعة وقوة في بطولة الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “هناك بعض القصور في الجانب الأداري للنادي، أيضًا بعض الخلل في الجوانب الفنية لبعض اللاعبين، بيراميدز أصبح مماثلا في القوة المادية للأهلي، بدليل الأرقام التي يدفعها للاعبين”.



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وأكمل: “لو طلب مني ذلك، سيكون الأهم بالنسبة إلي البلد مصر، استمرار قوة المنافسة في البطولة المحلية، وذلك من أجل أن يكون المنتخب قويًا، سأفعل ذلك من أجل تطوير منظومة الكرة المصرية بغض النظر عن أندية”.

وتابع: “بيراميدز أضاف للكرة المصرية وأثبت أنه قادر على الفوز بالبطولات”.

واستطاع بيراميدز، أن ينهي بطولة الدوري المصري للموسم الحالين في المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع الأهلي على لقب البطولة حتي الجولة الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة صن داونز، يوم الأحد 1 يونيو، في مباراة الإياب بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2024-2025، مع العلم أن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل 1-1.

