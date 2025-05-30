العودة إلى المهد.. روساريو يستعيد دي ماريا بعد 18 عاماً

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن روساريو سنترال الأرجنتيني اليوم الخميس استعادة لاعبه أنخيل دي ماريا بعد 18 عاماً من رحيله.

ورحل دي ماريا عن بنفيكا البرتغالي بعد الخسارة في نهائي كأس البرتغال مطلع الموسم الحالي، ورفض النادي تمديد العقد.

وبدأ دي ماريا مسيرته في صفوف ناشئي روساريو سنترال قبل تصعيده للفريق الأول في 2006.

وبعد موسم واحد أحرز خلاله ستة أهداف، وصنع هدفين، بدأ دي ماريا رحلته الأوروبية في صفوف بنفيكا.

وتنقل دي ماريا (37 عاماً) بين صفوف ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس قبل عودته إلى بنفيكا في 2023.

وأعلن روساريو سنترال التعاقد مع دي ماريا برسالة عاطفية عبر حسابه في منصة “إكس” لكنه لم يوضح مدة التعاقد.

وكتب النادي الأرجنتيني: “قصتنا معاً لم تنته”.

ويتصدر روساريو سنترال المجموعة الثانية من الدوري الأرجنتيني برصيد 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريفر بليت ثاني الترتيب، وضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المرحلة الافتتاحية.