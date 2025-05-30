الوحدة يربك حسابات النصر! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما ذكره “الميدان الرياضي” فإن هناك تطورات مثيرة حول احتجاج نادي الوحدة ضد النصر، حيث يستعد الأول لتصعيد الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

تشير المعلومات إلى أن مركز التحكيم الرياضي قد يميل لقبول الاحتجاج المقدم من الوحدة، مما قد يؤدي إلى منح الفريق النقاط الثلاث، وبالتالي الحفاظ على مكانه في دوري روشن للمحترفين وعدم هبوطه.

من المتوقع أن يصدر قرار حاسم في هذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن نادي الوحدة كان قد هبط إلى دوري يلو بعد خسارته الأخيرة أمام الاتفاق، بينما حقق الأخدود فوزًا مثيرًا على الخليج.

كما أن قبول الاحتجاج سيجعل النصر يتراجع إلى المركز الرابع من جدول الترتيب، وبالتالي فقدان فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2.