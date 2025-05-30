“مسيرتي الكروية تغيرت بسببها”.. رافينيا يوضح سر تألقه مع برشلونة تحت قيادة فليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث البرازيلي رافينيا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن الثقة التي منحها له المدرب هانزي فليك، والتي كانت سببًا في تألقه هذا الموسم.

وخاض رافينيا 59 مباراة هذا الموسم استطاع أن يسجل 34 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة، أي أنه ساهم في 58 هدفًا في كافة المسابقات.

وتحدث رافينيا، في حوار أجراه مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن علاقته بـ فليك: “لقد جعلني أنفجر، ثقة المدرب هي كل شيء، مسيرتي الكروية تغيرت بسبب هذه الثقة، لقد كان أفضل موسم لي في حياتي”.



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وعن التعاقد مع جناح جديد ومن ثم قد يهدد مستقبله، أجاب: “لا يهمني ذلك لأنني أصبحت لاعبًا مهمًا بعد هذا الموسم، لا أقول أنني خارق، لكن من سيأتي لابد وأن يعمل ويبذل جهدًا أكثر مني”.

وأكمل: “الشيء المهم بالنسبة لي هو أن يأتي من يعمل بشكل جيد ويساعد الفريق، نريد أن نملك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المميزين في الفريق وسيحصل كل منا على مساحته”.

وعن مقارنته باللاعبين البرازيليين السابقين، أضاف: “كل برازيلي مر من هنا كتب قصته الخاصة، وأنا أريد أن أكتب قصتي بطريقتي الخاصة”.

وأتم: “أنا الآن أشعر بأهميتي سواء داخل الملعب أو خارجه، وهذا يمنحني ثقة كبيرة، لا أريد أن يقول الناس رافينيا يشبه ذلك اللاعب، أريد أن يتذكروني كلاعب عمل باجتهاد وأعطى كل شئ لهذا القميص”.

