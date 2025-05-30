أسامة نبيه: قرعة كأس العالم قوية ونتطلع لتقديم بطولة تليق باسم مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق أسامه نبيه، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، على مجموعة الفراعنة في بطولة كأس العالم القادمة التي تقام في تشيلي.

وأقيمت قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا، صباح اليوم الجمعة، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات تشيلي واليابان ونيوزيلاند.

وستقام بطولة كأس العالم للشباب، في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر القادمين، بمشارك 24 منتخبًا.



وقال نبيه خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري: “مجموعة قوية، لم تعد هناك فرق ضعيفة خاصة وأن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم”.



وتابع: “علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل اسعاد الجمهور المصري”.

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ومن جانبه، قال حمادة أنور المدير الإداري، :”منتخب مصر قادر على اسعاد جماهيرهم”، مشددًا على أنه يوجد برنامج إعداد قوي سيضم كل اللاعبين المتميزين من المحترفين والمحليين بحثا عن التشكيل الأفضل لتمثيل مصر فى هذا المعترك العالمي الكبير.

وكان منتخب مصر حصل على المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت في مصر.

