مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-5-2025 والقنوات الناقلة.. الاتحاد يلاقي القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تقام اليوم الجمعة 30-5-2025، المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الاتحاد والقادسية، وذلك في ختام الموسم الحالي 2024-2025.

الاتحاد الذي حصد لقب بطولة الدوري السعودي للمرة العاشرة في تاريخه، للموسم الحالي يرغب في جمع الثنائية بالتتويج بالكأس.

بينما على الجانب الآخر، فريق القادسية بعد تقديمه مردودًا أكثر من رائع خلال مباريات الدوري للموسم المنتهي يتطلع إلى حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأردن في مواجهة ودية اليوم، استعدادًا لاستكمال مشوارهما في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.



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وفي الدوري التركي، تقام 3 مواجهات، أنطاليا سبور يلاقي طرابزون وجالطة سراي يلعب ضد إسطنبول باشاك شهير، وقاسم باشا يلتقي مع جوزتيبي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد والقادسية اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين

تلعب الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قنوات SSC HD 1 و الكأس 1.

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم

تقام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، لم تعلن عن قناة عن نقل المباراة.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

انطاليا سبور ضد طرابزون، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جالطة سراي ضد إسطنبول باشاك شهير، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قاسم باشا ضد جوزتيبي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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