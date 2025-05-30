بعد اجتماع 3 ساعات.. موقف برشلونة من التعاقد مع حارس إسبانيول

عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب خوان جارسيا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول من الإنتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتتسابق أندية برشلونة ومانشستر سيتي وباير ليفركوزن وإنتر ميلان وآرسنال على التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول نظرًا للمستوى الكبير الذي قدمه في الموسم المنقضي.

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والتقى خوان جارسيا مع وكيله خوانما لوبيز وعائلته في اجتماع استمر لمدة 3 ساعات، لبدء مناقشة العروض المقدمة له، ورغم أن القرار لم يُحسم بعد بشكل نهائي، إلا أن اللاعب والمقربين له يقدرون بشدة الجهود التي يبذلها برشلونة للتعاقد معه.



بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة وإذا استقر الحارس على اختيار برشلونة، فستتكلف الصفقة حوالي 25 مليون يورو لكسر الشرط الجزائي.

