مجموعة مصر في كأس العالم للشباب 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - أقيمت منذ قليل، قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والتي أسفرت عن وفوع منتخب مصر في المجموعة الأولى من البطولة.

نجح منتخب مصر للشباب في حجز مقعده في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، بعد أن احتل المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، التي استضافتها مصر مؤخرًا. وجاء تأهل “الفراعنة الصغار” عقب خسارتهم أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

طالع.. خاص | تحديد موقف منتخب مصر للشباب من المشاركة في بطولة خوفو الدولية



ويمثل القارة الإفريقية في كأس العالم أربعة منتخبات هي: مصر، المغرب، نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وهي المنتخبات التي بلغت الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويتولى قيادة منتخب مصر للشباب جهاز فني بقيادة أسامة نبيه مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من علاء عبده مدربًا عامًا، ومحمد عمر النور مدربًا مساعدًا، إلى جانب أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.



وسحبت قرعة البطولة في العاصمة التشيلية سانتياجو، حيث جاء منتخب مصر ضمن التصنيف الرابع للمنتخبات المشاركة.

مجموعة منتخب مصر للشباب

-تشيلي

– ونيوزيليندا

– واليابان

-مصر

