ما هي التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي في موسم 2024-2025؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي نابولي لقب الدوري الإيطالي في 2024-2025 بعد صراع شرس مع إنتر ميلان حتى الجولة الأخيرة.

اختارت شبكة أوبتا للإحصاءات التشكيلة المثالية للموسم الذي أعاد للأذهان ذكريات المواسم الخالدة من الكالتشيو في تسعينيات القرن الماضي.

حارس روما ميل سفيلار كان الأفضل في الموسم المنصرم بعد أداء مثالي في كتيبة المدرب كلاوديو رانيري.

ويتكون خط الدفاع من أمير رحماني القادم من كوسوفو الذي شارك في كل المباريات (38) مع نابولي وسجل هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، وأيضاً إيفان نديكا مدافع روما وأليساندرو باستوني مدافع الإنتر الذي حصل على لقب أفضل مدافع في الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025.

في خط الوسط قدم ريكاردو أورسوليني من بولونيا أداءً رائعاً بتسجيله 15 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة، على الرغم من غيابه عن 8 مباريات.

ولفت البرازيلي إيدرسون لاعب أتالانتا انتباه الأندية الكبرى بفضل قدراته الدفاعية ورؤيته في الملعب، كما اختتم تيجاني ريندرز موسماً رائعاً مع ميلان بتسجيله 15 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وتواجد أيضاً ماكتوميناي الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد مساهماته البارزة في تتويج نابولي.

على مستوى الهجوم سجل ماركوس تورام أفضل رقم شخصي له في الموسم برصيد 18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة.

وانتزع ماتيو ريتيغي لقب هداف الدوري بعد أن سجل 25 هدفاً وقدم ثماني تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع أتالانتا.

وأخيراً جاء مويس كين الذي انفجر هذا الموسم مع فيورنتينا حيث سجل 19 هدفاً في 32 مباراة.

التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي:

الحارس: ميل سفيلار

الدفاع: أمير رحماني – إيفان نديكا – أليساندرو باستوني

الوسط: سكوت مكتوميناي – ريكاردو أورسوليني – إيدرسون – تيجاني رايندرز

الهجوم: ماركوس تورام – مويس كين – ماتيو ريتيغي