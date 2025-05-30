ما هي التشكيلة المثالية للدوري الألماني في موسم 2024-2025؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق نادي بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني موسم 2024-2025 بعد تفوقه على منافسه الأبرز باير ليفركوزن.

اختارت شبكة أوبتا للإحصاءات التشكيلة المثالية التي ضمت 4 لاعبين من بايرن ميونيخ يتقدمهم الهداف الإنجليزي هاري كين.

نيكولا فاسيلي حارس سانت باولي كان الأفضل في مركزه في الدوري الألماني بعد أن تصدى لـ 97 من 136 تسديدة على مرماه.

على مستوى الدفاع، اختارت “أوبتا” جوناثان تاه الذي انتقل من باير ليفركوزن إلى بايرن ميونيخ، اليوم الخميس، ودايوت أوباميكانو لاعب الفريق البافاري.

الظهير الأيمن في التشكيلة المثالية هو ميتشل فايزر من فيردر بريمن، في حين شغل ماكسيميليان ميتلشتات لاعب شتوتغارت مركز الظهير الأيسر.

في خط الوسط برز فينتشنزو غريفو بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة من بين جميع لاعبي فرايبورغ منذ عام 2005.

وهناك لاعب واصل التألق وهو فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الذي تألق بأداء ممتاز للموسم الثاني على التوالي وسجل 10 أهداف وقدّم 12 تمريرة حاسمة، فيما كان مايكل أوليس وجوشوا كيميتش لاعبين أساسيين في فوز بايرن باللقب.

توج هاري كين الذي أنهى صيامه عن الألقاب بلقب هداف الدوري الألماني للمرة الثانية، وسجل 34 هدفاً جعلته أحد أفضل المهاجمين في ألمانيا.

وإلى جواره سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الذي سجل 21 هدفاً، وصنع هدفين.

التشكيلة المثالية للدوري الألماني:

حارس المرمى: نيكولا فاسيلي

الدفاع: جوناثان تاه – دايوت أوباميكانو – ميتشل فايزر – ماكسيميليان ميتلشتات

الوسط: فلوريان فيرتز – جوشوا كيميتش – مايكل أوليس – فينتشنزو غريفو

الهجوم: هاري كين – سيرهو غيراسي