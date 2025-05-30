شكرا لاهتمامكم بخبر “الفوضى تعم”.. طاهر أبو زيد يفتح النار على اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعد مشهد احتفال بيراميدز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق ولاعب النادي الأهلي الأسبق، عن مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، كما علق على احتفال بيراميدز في مباراته الأخير ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي لقب الدوري رقم 45 في تاريخه، محافظًا على كونه الأقوى هجومًا ودفاعًا خلال مشوار التتويج، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وهو أكثر الأندية تحقيقًا للفوز ومعه بيراميدز بنفس الرصيد.

وقال طاهر أبو زيد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: “هذا الدوري مختلف تمامًا، كانت بطولة صعبة جدًا، أكثر المتفائلين لم يكن يتصور أن الأهلي يحقق البطولة، المسابقة مرت بظروف صعبة والخريطة تغيرت في الأسابيع الأخيرة ولا بد أن نشيد بهذا الإنجاز”.



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وتابع: “أُهنئ أولاد النادي أنهم استطاعوا أن يحولوا هذه الظروف الصعبة إلى نهاية سعيدة جدًا، وأعتقد أن الشكوى في المحكمة الرياضية لن يتم الأخذ بها”.

وأفاد: “احتفال بيراميدز كان مفتعلاً ومرتبًا له، مشهد فريقين يحتفلوا ببطولة الدوري شيء يعكس حال كرة القدم المصرية، واللوائح غير المفعلة والفوضى التي تعم الكرة المصرية، والمسؤول عن ذلك الذين يديرون الكرة في مصر الرابطة واتحاد الكرة”.

وأشار: “بيراميدز أضاف للمنظومة الرياضية الكثير في السنوات الأخيرة وجعل المنافسة بين ثلاثة أندية لأنه يملك أدوات حقيقة تُمكنه من المنافسه وفريق قادر على الفوز بالبطولات، والدليل أنه يمثل مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وأردف: “هذا الموسم رغم نهايته السعيدة للنادي الأهلي إنما موسم الجميع مُرتبك فيه ولُغى فيه الهبوط بالأسابيع الأخيرة”.

واستطرد: “ممكن أن يحقق الأهلي مفاجأة في كأس العالم للأندية ومتأكد أنه سيقدم مباريات هائلة، سيذهب بمعنويات عالية وفريق جاهز”.

لو كنت في موقع اتخاذ القرار كنت ستأخذ نفس القرار أن الأهلي لا يخوض مباراة القمة؟ أجاب: “أرفض تمامًا عدم اللعب، الحدث نفسه لا يستدعي تماما عدم الذهاب للمباراة، الأب الروحي لكرة القدم والرمز الذي يحصد البطولات ويكون نموذج مسألة عدم ذهابه للمباراة في هذا التوقيت صعب، قرار جانبه التوفيق”.

وأكد: “كان على الأهلي أن يذهب للمباراة ويلعب بحكام مصريين، نادي الزمالك مصري والحكام المصريين والأمر لا يستدعي تضخيم المشكلة، الأهلي ممكن يكون أخطأ في القرار ولكن المنظومة كلها ليست جيدة، ولو كنت وزيراً للرياضة كنت سأطبق اللوائح فورًا”.

