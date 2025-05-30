جواب نهائي.. نابولي يعلن بقاء المدرب كونتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نابولي بطل الدوري الإيطالي اليوم الخميس بقاء المدرب أنطونيو كونتي، ليُنهي التكهنات بشأن رحيله عن النادي.

وضغط كونتي للرحيل على نابولي على مدار الشهور الماضية، وتحدث عن أن المطلوب منه يفوق الواقع وإمكانات النادي بكثير.

واجتمع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي مع كونتي اليوم الخميس بعد يومين من لقائهما، الذي أكد خلاله أن الإدارة ستعمل على تلبية مطالب المدرب.

وطالب كونتي بتدعيم الفريق، بالإضافة إلى تجديد ملاعب تدريب الفريق التي لم تشهد أي تجديدات منذ فترة المدرب السابق رافائيل بينيتيز الذي رحل في 2015.

ونشر نابولي فيديو في حسابه في منصة “إكس” مع عنوان “كونتي مرة أخرى”. وكتب دي لورينتيس عبر حسابه على منصة :إكس”: “إلى الأمام بكل قوتنا، أقوى من أي وقت مضى”.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” أكدت أن كونتي سيمدد عقده مع نابولي مقابل راتب أكبر، لكن دون تغيير في بنود التعاقد.