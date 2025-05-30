رسميًا.. نابولي يعلن استمرار أنطونيو كونتي مع الفريق

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، لاستكمال فترته الناجحة بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

كونتي كان قد أعاد لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى لصفوف نادي نابولي منذ موسم 2022/2023 بعد التتويج هذا الموسم للمرة الرابعة في التاريخ بعد منافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة بينه وبين إنتر ميلان.

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وفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي أعلن رسميًا استمرار كونتي مدربًا للفريق الموسم المقبل.



ونشر دي لاورينتيس عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه بـ كونتي أثناء الاحتفالات بلقب “الاسكوديتو” وكتب: “إلى الأمام بكل قوة، أقوى من قبل”.

وبعد ذلك نشر الحساب الرسمي لنادي نابولي معلنًا بشكل رسمي استمرار كونتي للموسم المقبل 2025/2026.