مباشر | قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - زوار ومتابعو موقع بطولات الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في تغطية مباشرة لأحداث وتفاصيل قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وتُقام بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في دولة تشيلي بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، بتواجد منتخب مصر.

وكان منتخب مصر للشباب قد حصد بطاقة تأهلة إلى البطولة، بعدما احتل المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي أُقيمت في مصر، حيث حل في المركز الرابع بعد خسارته أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.



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وجاء منتخب مصر ضمن المستوى الرابع في تصنيف المنتخبات قبل سحب القرعة، المقرر إجراؤها في العاصمة التشيلية سانتياجو.

ويقود منتخب مصر للشباب جهاز فني بقيادة أسامة نبيه مديرًا فنيًا، ويعاونه علاء عبده مدربًا عامًا، ومحمد عمر النور مدربًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن تقام القرعة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت تشيلي الـ 1 صباح يوم الجمعة 30 مايو بتوقيت القاهرة والسعودية.

