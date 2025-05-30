رغم دخول مان سيتي.. برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع خوان غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي روجر توريلو أن مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع حارس اسبانيول خوان غارسيا ورغم ذلك يتصدر برشلونة السباق حتى الآن .

الصحفي أك أن هناك أندية اخرى مثل ارسنال ، نيوكاسل وليفركوزن ونابولي وانتر ميلان ابدت اهتمامها بالتوقيع مع الحارس الاسباني هذا الصيف.

وبعد ظهر امس، الخميس، عقد الحارس اجتماعا مع وكيله ، خوانما لوبيز ، وعائلته لمناقشة العروض المقدمة اليه ، بما في ذلك عرض برشلونة الذي لا يزال قائما بقوة.

الحارس الاسباني ومحيطة يقدر كثيرا الجهود التي يبذلها النادي الكتالوني من أجله.