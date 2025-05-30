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رغم دخول مان سيتي.. برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع خوان غارسيا

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  • رغم دخول مان سيتي.. برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع خوان غارسيا 1/2
  • رغم دخول مان سيتي.. برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع خوان غارسيا 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي روجر توريلو أن مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع حارس اسبانيول خوان غارسيا ورغم ذلك يتصدر برشلونة السباق حتى الآن .

الصحفي أك أن هناك أندية اخرى مثل ارسنال ، نيوكاسل وليفركوزن ونابولي وانتر ميلان ابدت اهتمامها بالتوقيع مع الحارس الاسباني هذا الصيف.

وبعد ظهر امس، الخميس، عقد الحارس اجتماعا مع وكيله ، خوانما لوبيز ، وعائلته لمناقشة العروض المقدمة اليه ، بما في ذلك عرض برشلونة الذي لا يزال قائما بقوة.

الحارس الاسباني ومحيطة يقدر كثيرا الجهود التي يبذلها النادي الكتالوني من أجله.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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