الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع رونالدو.. وخلافات حسام غالي داخل مجلس الإدارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، على ما يتردد بشأن وجود خلافات بين حسام غالي ومجلس إدارة القلعة الحمراء، موضحاً حقيقة تعاقد الأهلي مع كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية.

وقال محمد سراج في تصريحات عبر قناة “أون سبورت” عن رأيه في لقطة حسين الشحات وإمام عاشور: “الجيل الحالي جميل جداً ولديه روح طيبة ورائعة، وكنا نتمنى منذ بداية المباراة أن يسجل إمام عاشور هدفاً لأنه يستحق لقب هداف الدوري، وذلك لأنه قدم مجهوداً كبيراً، وتلك اللقطة ذكرتني بحسام غالي وعماد متعب”.

ما تعليقك على رحيل رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء؟ أفاد: “محمود الخطيب يباشر تلك الأمور بشكل جيد، كما أن ملف الكرة يُدار داخل النادي باحترافية شديدة، ولدي ثقة كبيرة في مجلس الإدارة، لذلك لم أشك ولو للحظة واحدة أن هناك تقصيرًا في هذا الملف، ومن حق أي لاعب أن يبحث عن مصلحته”.



طالع أيضاً.. إمام عاشور: فعلنا المستحيل لمواجهة الزمالك.. ويكشف سر غرامة المليون وتصرفه مع مدرب بيراميدز



وتابع: “حزنت جداً عندما علمت برحيل حمدي فتحي عن الأهلي إلى أحد الأندية القطرية”.

ما صحة ما يتردد بشأن وجود خلافات بين حسام غالي ومجلس إدارة الأهلي؟ أجاب: “هذا كلام خاطئ وليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي خلافات، وكان حاضراً في آخر اجتماع لمجلس الإدارة بشكل عادي جداً”.

من هي أهم صفقة للأهلي في كأس العالم للأندية (زيزو – تريزيجيه – محمد علي بن رمضان)؟ أوضح: “محمود تريزيجية”.

من هو أكثر لاعب شعرت بالحزن لرحيله عن الأهلي (رمضان صبحي – أحمد فتحي – عبد الله السعيد)؟ أجاب: “على المستوى الشخصي أنا أحبهم جميعاً وكنت أتمنى استمرار الثلاثي في الأهلي، لكننى حزنت أكثر برحيل أحمد فتحي”.

هل تؤيد التجديد لـ علي معلول مع الأهلي؟ أفاد: “على معلول من أساطير النادي الأهلي وأحبه جداً، ولا أتمنى أن يرحل عن القريق، لذلك أوافق على التجديد”.

وفيما يخص تفاوض الأهلي مع كريستيانو رونالدو قال: “ليس لدي معلومة بشأن ذلك، لكن أتمنى أن يكون هذا صحيحًا”.



