موقف رايكوفيتش من المشاركة مع الاتحاد في نهائي كأس الملك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، أن مشاركة الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش مع الاتحاد في نهائي كأس الملك أمام القادسية، ما زالت محل شك، في ظل عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

رايكوفيتش سيخضع لاختبارات بدنية قبل ساعات قليلة من المباراة، لحسم موقفه النهائي من المشاركة، وفي حال شعوره بأي آلام، فلن يُجازف المدرب الفرنسي لوران بلان بإشراكه في اللقاء.

الحارس الصربي كان قد تعرض لإصابة عبارة عن تمزق في الوتر القريب للعضلة المستقيمة بالفخذ الأيمن، خلال مواجهة الشباب في نصف نهائي البطولة، التي أُقيمت في أبريل الماضي.